Legende: Brillierte mit einem Doppelpack ManCitys Kevin De Bruyne. imago images

Manchester City lässt Leeds keine Chance

Manchester City hat am Dienstagabend seine Leaderposition eindrücklich untermauert. Die «Citizens» schickten Leeds United gleich mit einer 7:0-Packung nach Hause. Kevin De Bruyne erzielte dabei als einziger Akteur zwei Tore. Damit vergrösserte das Team von Pep Guardiola den Tabellenvorsprung auf den Zweiten Liverpool vorerst auf vier Punkte. Es war der 7. City-Sieg in Serie und gleichzeitig auch der 33. im Kalenderjahr. Damit stellten die «Himmelblauen» den Rekord von Liverpool aus dem Jahr 1982 ein.

Aubameyang muss Captain-Binde abgeben

Pierre-Emerick Aubameyang ist nach dem «Disziplinarverstoss» vergangene Woche nicht mehr Arsenal-Captain. Das teilten die «Gunners» am Dienstag mit. Ausserdem wird der 32-Jährige aus dem Kader für das Ligaspiel gegen West Ham United am Mittwoch gestrichen. In der vergangenen Woche stand Aubameyang aufgrund des Verstosses bereits nicht im Aufgebot für die Partie gegen den FC Southampton. «Wir erwarten von all unseren Spielern, vor allem von unserem Kapitän, nach den Regeln und Standards zu arbeiten, die wir alle gesetzt und auf die wir uns verständigt haben», teilte der Klub in einem Statement mit. Was sich Aubameyang genau hat zuschulden kommen lassen, haben die Gunners noch nicht bekannt gegeben.

Legende: Wann wird die Partie gegen Brentford nachgeholt? Auch Cristiano Ronaldo kennt die Antwort noch nicht. Keystone

Corona-Fälle: United-Spiel verschoben

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern wird Manchester Uniteds Meisterschaftsspiel vom Dienstagabend verschoben. Die Partie beim FC Brentford in London werde nachgeholt, der Termin sei aber noch offen, teilte die Premier League mit. Die Verschiebung sei das Ergebnis von «Empfehlungen medizinischer Experten aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände eines Corona-Ausbruchs» bei Manchester United. Zuvor hatte der Klub die vorläufige Schliessung des Trainingsgeländes für zunächst 24 Stunden bekanntgegeben. Die Liga hatte am Montag die Saison-Rekordzahl von 42 neuen Corona-Fällen in der höchsten Spielklasse gemeldet.