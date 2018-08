BVB-Trainer Lucien Favre hat seinen Wunschtransfer bekommen: Für ein Jahr und eine Gebühr von 2 Millionen Euro wechselt Paco Alcacer von Barcelona zu Dortmund. Im Anschluss an die Leihe kann der Bundesligist die Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Euro ziehen. Der Stürmer war 2016 mit der Empfehlung von 43 Toren und 17 Assists in 124 Partien von Valencia zu Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen schaffte Alcacer den Sprung in die Stammelf nie ganz.

Dortmund verkündete den Transfer auf Twitter im Stile der englischen Topklubs mit einem humorvollen Video, das auf die Dating-App «Tinder» anspielt.

Der einstige YB- und FCB-Stürmer Seydou Doumbia hat einen neuen Klub gefunden. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei von Sporting Lissabon für 3 Jahre nach Spanien zu Girona. Doumbia stand 1 Jahr für Sporting im Einsatz und erzielte in 29 Spielen 8 Tore, wobei ihm in der Liga in 14 Spielen kein Treffer gelang. Girona reagiert mit dem Transfer auf den schlechten Saisonstart, bei welchem aus 2 Spielen nur 1 Punkt resultierte.