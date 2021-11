Italien: Weitere Ausfälle in der Verteidigung

Italien muss am Montag im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Nordirland auf drei weitere Spieler verzichten. Die Verteidiger Alessandro Bastoni, Davide Calabria und Cristiano Biraghi müssen verletzungsbedingt Forfait geben. Zuvor waren bereits Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini und Nicolo Zaniolo ausgefallen. Nationalcoach Roberto Mancini nominierte vorerst Gian Marco Ferrari (Sassuolo) und Davide Zappacosta (Bergamo) nach.

Südamerika: Argentinien nähert sich WM-Ticket

Argentinien hat einen weiteren Schritt Richtung Qualifikation für die WM 2022 in Katar gemacht. Der zweifache Weltmeister schlug auswärts Uruguay mit 1:0 und ist hinter den bereits qualifizierten Brasilianern souverän Zweiter in der südamerikanischen Qualifikation. In Uruguays Hauptstadt Montevideo gelang Angel Di Maria der Siegtreffer nach 6 Minuten. Lionel Messi kam nach einer Verletzungspause erst in der Schlussviertelstunde zum Einsatz. Argentinien könnte die WM-Qualifikation am Mittwoch daheim gegen Brasilien perfekt machen.