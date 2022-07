Legende: Von Corona ausser Gefecht gesetzt Klara Bühl. imago images/Shutterstock

Deutschland muss auf Bühl verzichten

Deutschland muss im EM-Halbfinal am Mittwoch (ab 20:55 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) auf Klara Bühl verzichten. Die Offensivspielerin ist einen Tag vor dem Spiel in Milton Keynes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der DFB am Dienstag mit. «Sie ist aktuell symptomfrei und wurde umgehend isoliert. Weitere Testungen des kompletten Teams und Staff fielen negativ aus», hiess es vom Verband. Die 21-Jährige hatte bisher alle vier Spiele von Anfang an bestritten und beim 2:0-Sieg gegen Spanien auch ein Tor erzielt.

00:47 Video Bühls Treffer im Spiel gegen Spanien Aus Sport-Clip vom 12.07.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.