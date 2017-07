Neymar zeigt, warum ihn PSG für über 200 Millionen haben will

Die Spekulationen um einen möglichen Neymar-Wechsel zu Paris Saint-Germain reissen nicht ab. In einem Testspiel gegen Juventus Turin brillierte der Brasilianer mit einem Traumtor.

Traumtor: Neymar dribbelt sich durch die gesamte Juve-Abwehr 0:18 min, vom 23.7.2017

222 Millionen Euro – Paris Saint-Germain soll offenbar bereit sein, diese Wahnsinns-Summe für Neymar zu bezahlen. Auch wenn die Barcelona-Verantwortlichen stets betonen, dass der Brasilianer nicht zu verkaufen sei, reissen die Spekulationen um den Transfer nicht ab.

Neymar weilt mit den Katalanen derzeit auf einer USA-Tour. In einem Testspiel gegen Juventus Turin in East Rutherford (New Jersey) sorgte der 25-Jährige dafür, dass sich PSG wohl noch verstärkt um seine Dienste bemühen wird.

Matchwinner: Neymar brilliert beim 2:1-Sieg mit 2 Treffern.

Neymar brilliert beim 2:1-Sieg mit 2 Treffern. Traumtor: Vor allem das zweite Tor verdient das Prädikat «Weltklasse»: Auf engstem Raum dribbelt er sich durch die gesamte Hintermannschaft Juves (inkl. Stephan Lichtsteiner) und schliesst eiskalt ab (Video oben).

Vor allem das zweite Tor verdient das Prädikat «Weltklasse»: Auf engstem Raum dribbelt er sich durch die gesamte Hintermannschaft Juves (inkl. Stephan Lichtsteiner) und schliesst eiskalt ab (Video oben). Knipser: Schon beim ersten Treffer lässt Neymar seine ganze Klasse aufblitzen (Video unten).

Im Rahmen des Supercups trifft Barcelona noch auf Manchester United und im «Clasico» auf Real Madrid.