Legende: Wechselt vorerst nicht in die Bundesliga Noah Okafor. imago images/Buzzi

Der erwartete leihweise Wechsel von Noah Okafor von der AC Milan zu RB Leipzig kommt nicht zustande. Nach Informationen der deutschen Nachrichtenagentur dpa stellte sich beim Medizincheck heraus, dass der 24-jährige Stürmer nicht hundertprozentig fit ist und keine sofortige Hilfe wäre. Zuerst hatte Sky berichtet.

Okafor war am Montag in Leipzig gelandet, eine Vollzugsmeldung blieb jedoch aus. In Mailand hatte er sich Mitte Dezember an der Wade verletzt, zuletzt jedoch bereits wieder mit der Mannschaft trainiert.

Klubs waren sich einig

Mit Milan hatten sich die Sachsen auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt und eine Kaufoption über 25 Millionen Euro ausgehandelt. Aus dem Deal wird nun nichts. Ob sich ein anderer Klub findet für den 24-fachen Nationalspieler, der zuletzt wieder zum Aufgebot von Murat Yakin zählte, bleibt abzuwarten.