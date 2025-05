Rieder zurück nach Frankreich – Zesiger bleibt in Augsburg

Legende: Noch ist unklar, ob seine Zukunft wirklich in Frankreich liegt Fabian Rieder. imago images/Sportfoto Rudel

Fabian Rieder kehrt nach einem Jahr beim VfB Stuttgart zu Stade Rennes zurück. Die Schwaben zogen die Kaufoption für den 23-jährigen Mittelfeldspieler nicht. In Rennes hat der Schweizer noch einen Vertrag bis 2027.

Rieder hatte in der Bundesliga einen guten Start hingelegt, war dann aber bald nicht mehr erste Wahl. Im Jahr 2025 kam er nur noch sporadisch zum Einsatz und gehörte zuletzt im gegen Arminia Bielefeld gewonnenen Cupfinal nicht zum Kader.

Insgesamt kam Rieder auf 33 Pflichtspieleinsätze für den VfB Stuttgart. Beim 5:1-Sieg in der Champions League gegen seinen Ex-Klub YB bereitete der Schweizer Internationale drei Treffer vor.

Zesiger unterschreibt Vierjahresvertrag

Geklärt ist derweil die Zukunft von Cédric Zesiger, der in Augsburg einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat. Der 26-jährige Verteidiger war im Winter vom VfL Wolfsburg ausgeliehen worden und kam in der Rückrunde 15 Mal zum Einsatz. Der FCA zog eine Kaufoption in Höhe von 4 Millionen Euro für den Schweizer Nationalspieler.