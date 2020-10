Der 50-Jährige befindet sich in Selbstisolation, wie der Fussball-Weltverband am Dienstag mitteilt.

Legende: Bei ihm wurde das Coronavirus im Blut nachgewiesen Fifa-Präsident Gianni Infantino. Keystone

Fifa-Präsident Gianni Infantino ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die in Zürich beheimatete Fifa am Dienstag mitteilte, weist der 50-jährige Walliser leichte Symptome auf. Er hat sich für zehn Tage in Isolation begeben.

Alle Personen, die in den letzten Tagen mit ihm in Kontakt gestanden haben, seien informiert und aufgefordert worden, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Infantino, seit Februar 2016 an der Spitze des Weltverbandes, war zuletzt im Rahmen des Compliance Summit der Fifa vom 12. bis 16. Oktober öffentlich aufgetreten. Die Veranstaltung fand allerdings in Form einer Video-Konferenz statt.