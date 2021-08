Der Wechsel von Xherdan Shaqiri zu Lyon ist so gut wie beschlossen. Noch fehlt der Medizincheck und die Unterschrift.

Xherdan Shaqiri steht unmittelbar vor dem Wechsel von Liverpool zu Olympique Lyon in die Ligue 1. Der Schweizer Internationale schliesst sich unter Vorbehalt des Medizinchecks dem siebenfachen französischen Meister an.

Shaqiri am Sonntagabend eingetroffen

Wie Lyon in einer Mitteilung bekannt gab, wurde eine grundsätzliche Einigung mit Liverpool über den Wechsel des Offensivspielers gefunden. Demnach traf Shaqiri am späten Sonntagabend in Lyon ein, um sich den medizinischen Tests zu unterziehen und die letzten Details zu klären.

Unterschrift am Montag

Über die Vertragsdauer und die Ablösemodalitäten machte Olympique Lyon vorerst keine Angaben. Gemäss der englischen Zeitung Guardian lässt Liverpool Shaqiri für rund 9,5 Millionen Pfund nach Frankreich ziehen. Shaqiris Unterschrift wird am Montag erwartet.