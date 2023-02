Ein Star kämpft in der Provinz gegen den Abstieg

Legende: Steht in Altach vor einer grossen Herausforderung Miroslav Klose. IMAGO / Eibner Europa

Erfolgreiche Spieler neigen dazu, nach ihrem Karriereende auch als Trainer sogleich bei einem grossen Klub einzusteigen. Zinédine Zidanes 1. Station als Cheftrainer war Real Madrid, Pep Guardiola übernahm einst ohne grosse Trainererfahrung den FC Barcelona.

Miroslav Klose zog es vor, seine Sporen erst einmal in der Provinz abzuverdienen. Der deutsche WM-Rekordtorschütze heuerte im vergangenen Sommer überraschend beim SCR Altach an.

Abstiegskampf in der Provinz

Der grosse Name an der Seitenlinie hat bisher noch nicht für den erhofften Aufschwung gesorgt. Zwar steht der Klub aus dem Vorarlberg vor der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetrieb besser da als im Vorjahr, sechs Spieltage vor der Aufteilung der Liga in die Meister- und Qualifikationsgruppe schaut jedoch nur der 10. Rang heraus.

Nach nur 4 Saisonsiegen muss sich der Traditionsklub wohl erneut auf den Abstiegskampf einstellen. Tipps dafür könnte sich Klose bei Ludovic Magnin holen. Der Schweizer bewahrte Altach vor einem Jahr am letzten Spieltag vor dem Gang in die Zweitklassigkeit.