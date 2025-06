Per E-Mail teilen

Legende: Lässt er seine Karriere in Los Angeles ausklingen? Thomas Müller. imago images/Sven Simon

Ein neuer Klub oder doch das Ende der Karriere: Für Thomas Müller ist weiterhin nichts ausgeschlossen. Auch ein Wechsel zu Inter Miami und Lionel Messi käme in Frage. «Also grundsätzlich würde ich mich nicht wehren, mit Messi zu spielen, aber ich hab jetzt zu Miami keinen direkten Kontakt», sagte Müller vor dem Achtelfinal der Klub-WM mit Bayern am Sonntag gegen Flamengo.

Müller würde gerne weiterspielen

Einen Entschluss hat Müller nach eigenen Angaben noch nicht gefasst. «Ich würde aufgrund meiner jetzigen körperlichen Verfassung schon gerne weiterspielen, weil dieses Fussballspiel einfach auch Spass macht», sagte der 35-Jährige. «Vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf. Alles ist noch möglich, und ich mache mir da keinen Stress.»

Einen Verbleib in der Bundesliga habe er «jetzt eher nicht so im Sinn. Es geht aber auch um ein sportliches Projekt.» Müller wird unter anderem mit dem Los Angeles FC in Verbindung gebracht. Der MLS-Klub alimentiert nicht nur GC, sondern ist auch Kooperationspartner des FC Bayern.