Manuel Akanji.

Manuel Akanji hat sich am Dienstagabend in der Champions-League-Partie gegen Real Madrid (2:3) eine Abduktoren-Verletzung zugezogen. Wie der Klub bestätigte, stellte sich Akanjis Verletzung nach Untersuchungen als schwerwiegender heraus als zunächst angenommen.

Akanji werde am Samstag operiert und acht bis zehn Wochen ausfallen, bestätigte Trainer Pep Guardiola. Der 29-jährige Schweizer hat in der laufenden Saison 30 Pflichtspiele für Manchester City bestritten. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Verteidiger massgeblichen Anteil an den beiden Meistertiteln und dem Gewinn der Champions League 2023.

Akanji verpasst aufgrund der Muskelverletzung sicher auch die Testspiele der Schweiz gegen Nordirland (21. März in Belfast) und Luxemburg (25. März in St. Gallen).

