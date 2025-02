Angeführt von Neymar haben mehrere Stars eine Kampagne gegen Kunstrasen in der brasilianischen Liga gestartet.

Legende: Mögen lieber natürliches Grün Santos-Rückkehrer Neymar und Memphis Depay, der bei den Corinthians Sao Paulo unter Vertrag steht. imago images/Fotoarena

«Fussball ist natürlich, nicht synthetisch», verkündeten neben dem 33-Jährigen vom FC Santos auch weitere Ex-Europa-Legionäre wie der frühere Bundesliga-Profi Philippe Coutinho, Thiago Silva, David Luiz oder der Niederländer Memphis Depay auf Instagram.

Den grossen Namen geht es um die Qualität des Spiels. «Besorgniserregend, welchen Weg der brasilianische Fussball einschlägt», heisst es in ihrem Manifest. Nach Botafogo und Palmeiras – den Meistern der beiden vergangenen Jahre – verlegt auch der letztjährige Copa-Libertadores-Finalist Atletico Mineiro in seiner neuen Arena in Belo Horizonte einen Faserteppich.

Naturrasen in Multifunktions-Arenen leidet

Hintergrund des Aufkommens von Kunstrasen sind die modernen Multifunktions-Arenen in Brasilien: Der ständige Wechsel von Musikshows zu Fussballspielen macht dem Naturrasen zu schaffen.

Doch dafür schlagen die Topstars in der Aktion «Zusammen für ein Spektakel» einen anderen Weg vor: «Eine Lösung für einen schlechten Rasen ist, einen besseren Rasen zu machen.»