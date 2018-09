Liverpool scheitert an Chelsea

Out im Ligacup

In der Liga ist Liverpool noch ungeschlagen, im englischen Ligacup dafür bereits ausgeschieden. Die «Reds», bei denen Xherdan Shaqiri über 90 Minuten durchspielte, brachten eine 1:0-Führung nicht über die Zeit. Auf Daniel Sturridges Treffer in der 58. Minute per Fallrückzieher reagierte Chelsea mit zwei späten Toren.

Nach einem Freistoss glich Verteidiger Emerson (79.) für das Team von Maurizio Sarri aus, Eden Hazard (85.) besorgte mit einem tollen Solo die Entscheidung.

Arsenal gegen Zweitligisten weiter

Eine Runde weiter ist dagegen Arsenal. Die «Gunners» kamen gegen Brentford zu einem 3:1-Sieg. Eine Doublette von Danny Welbeck (5./37.) brachte das Team, bei dem Stephan Lichtsteiner zu seinem dritten Pflichtspieleinsatz kam, früh in eine komfortable Ausgangslage. Granit Xhaka erhielt von Arsenal-Trainer Unai Emery eine Pause.