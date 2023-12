Legende: Erstmals in die Zweitklassigkeit abgerutscht Der FC Santos konnte den Abstieg nicht mehr verhindern. Keystone/AP/Fabricio Costa

Santos rutschte am letzten Spieltag durch ein 1:2 gegen Fortaleza in die Abstiegsränge. Für den Traditionsklub aus der brasilianischen Hafenstadt ist es der erstmalige Abstieg der Klubgeschichte.

Mit Jahrhundertfussballer Pelé in seinen Reihen hatte der FC Santos in den 50er und 60er Jahren eine goldene Ära erlebt, in der er 10 Landesmeisterschaften und 6 brasilianische Meisterschaften gewinnen konnte. In den Jahren 1962 und 1963 gewann Santos auch die Copa Libertadores.

02:24 Video Archiv: Der «König des Fussballs» ist nicht mehr Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

Botafogo stürzt ab, Palmeiras profitiert

Den Titel in der zu Ehren des dreimaligen Weltmeisters «Rei Pelé» benannten Saison sicherte sich zum 12. Mal Palmeiras SE. Der Rekordchampion aus Sao Paulo profitierte dabei auch von einem beispiellosen Absturz von Hinrunden-Spitzenreiter Botafogo FR. Der Klub aus Rio de Janeiro verspielte in der zweiten Saisonhälfte einen 13-Punkte-Vorsprung und landete nach am Ende 11 Spielen ohne Sieg nur auf Platz 5.

Uruguays Altstar Luis Suarez hievte Gremio Porto Alegre mit 17 Treffern in die «Königsklasse» des südamerikanischen Fussballs.