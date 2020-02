Münchner Fans sorgen bei Hoffenheim mit Transparenten für Unterbrechungen. Bayerns 6:0-Sieg gerät in den Hintergrund.

Lange Zeit sah es nach einer grossen Bayern-Show im Auswärtsspiel bei Hoffenheim aus. Bereits nach 33 Minuten führten die Gäste mit 4:0. Coutinho mit seinem 2. Tor und Leon Goretzka erhöhten nach der Pause. Dann geriet das Sportliche aber in den Hintergrund.

Münchner Anhänger sorgen für Eklat

In der 67. Minute präsentierten Bayern-Fans ein Plakat, das gegen Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp gerichtet war. Die Partie musste ein erstes Mal unterbrochen werden. In der 77. Minute wurde ein weiteres Transparent gezeigt, der Schiedsrichter schickte die Teams daraufhin in die Kabine. Nach 10 Minuten wurde wieder angepfiffen. Aus Solidarität liessen die Spieler die letzten 13 Minuten runterlaufen, ohne weiterzuspielen.

Bild 1 / 4 Legende: Unschöne Szenen In der Münchner Kurve werden geschmacklose Plakate gezeigt. imago images Bild 2 / 4 Legende: Eklat Spieler und Verantwortliche von Bayern München diskutieren mit den Fans in der Kurve. imago images Bild 3 / 4 Legende: Aufgebracht Trainer Hansi Flick und seine Schützlinge im Gespräch mit den Anhängern. imago images Bild 4 / 4 Legende: Solidarität Bayerns Vorstandvorsitzender und Spieler beider Teams applaudieren Dietmar Hopp. imago images

Hopp wird schon seit Jahren wegen seiner Rolle als Geldgeber der TSG Hoffenheim angefeindet. Auslöser für die jüngsten Entgleisungen soll die zuletzt vom DFB ausgesprochene Strafe gegen Dortmunder Fans sein. Diese dürfen in den nächsten beiden Saisons wegen ihrer Hopp-Schmähungen in der Vergangenheit nicht ins Hoffenheimer Stadion.