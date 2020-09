Legende: Feierte mit seinem Team einen Sieg in der Slowakei Tschechiens Nationalcoach Jaroslav Silhavy. imago images

Tschechien nominiert eine Ersatzmannschaft für das Heimspiel in der Nations League am Montag gegen Schottland. Die ursprünglich vorgesehenen Spieler dürfen wegen Corona-Fällen nicht antreten.

Noch am Samstagmittag war die Absage des Spiels befürchtet worden. Am Nachmittag gab der tschechische Fussballverband jedoch zunächst über Twitter eine erste Entwarnung und konkretisierte dann auf seiner Internetseite: «Nach Gesprächen mit der Uefa wurde entschieden, dass das Spiel am Montag gegen Schottland zum ursprünglich geplanten Termin stattfinden kann. Der tschechische Fussballverband steht nun in enger Kommunikation mit den Klubs, um zu klären, welche Spieler für das Nationalteam antreten können.»

2 Betreuer positiv

Der tschechische Fussballverband hatte am Samstagmorgen der Nachrichtenagentur CTK bestätigt, dass zwei Mitglieder des Betreuerteams positiv getestet worden seien. Daraufhin wurde die gemeinsame Vorbereitung sofort abgebrochen, die Spieler wurden direkt aus der Slowakei getrennt nach Hause geschickt. Am Freitagabend hatte das Team Tschechiens in Bratislava gegen die Slowakei mit 3:1 gewonnen.