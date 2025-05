Legende: Verabschiedet sich mit der Meisterschale Thomas Müller. Keystone/DPA/Sven Hoppe

Am letzten Sonntag durfte sich Bayern München nach dem 2:2 von Leverkusen in Freiburg in der 32. Runde auf dem Sofa über den 34. Meistertitel freuen. 6 Tage später erhielt das Team von Trainer Vincent Kompany den verdienten Lohn. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Mönchengladbach (mit Jonas Omlin im Tor, Nico Elvedi zur Pause ausgewechselt) dank Toren von Harry Kane (31.) und Michael Olise (90.) konnten die Bayern die Meisterschale in Empfang nehmen.

Müller von Fans gefeiert

Aber die Münchner feierten nicht nur die Trophäe, sondern auch Thomas Müller. Der 35-Jährige, der in der Startelf stand, bestritt sein 750. Pflichtspiel für die Bayern und sein letztes Heimspiel vor seinem Abschied nach 25 Jahren im Klub. In der 84. Minute wurde die Klub-Legende unter tosendem Applaus ausgewechselt.

Sein letztes Bundesligaspiel für München wird Müller am nächsten Samstag auswärts bei Hoffenheim bestreiten, tags darauf steigt die Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz. Im Sommer (14. Juni bis 13. Juli) spielt er noch die Klub-WM für die Bayern.

Bundesliga