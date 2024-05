Per E-Mail teilen

Legende: Zu viel des Hin und Her Xavi Hernandez. Imago/NurPhoto

Xavi Hernandez ist kommende Saison nicht mehr Trainer des FC Barcelona. Die Katalanen gaben die Trennung vom 44-Jährigen zwei Tage vor dem letzten Meisterschaftsspiel am Sonntag in Sevilla bekannt, wo er allerdings noch auf der Bank sitzen soll. Xavi wurde die Entscheidung in einem Gespräch mit Klubpräsident Joan Laporta mitgeteilt.

Der einstige Mittelfeld-Regisseur des FC Barcelona stand seit November 2021 an der Seitenlinie seines Herzensklubs und führte die «Blaugrana» letztes Jahr zum Meistertitel. Im Januar dieses Jahres kündigte er seinen Abschied an – um im April den Rücktritt vom Rücktritt zu vollziehen.

3. deutscher Coach bei «Barca»?

Gemäss mehreren spanischen Medienberichten soll der ehemalige deutsche Nationaltrainer Hansi Flick Xavis Nachfolge übernehmen. Der 59-Jährige werde am Montag offiziell vorgestellt, meldete Mundo Deportivo. Flick soll dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag plus Option erhalten. Er wäre der 3. deutsche Coach in Barcelona nach Hennes Weisweiler (1975-76) und Udo Lattek (1981-83).