Gareth Bale beendet seine Karriere. Das gab der Waliser am Montag in den sozialen Medien bekannt. «Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und Nationalmannschafts-Fussball bekannt», schrieb der 33-Jährige.

Lloris nicht mehr für Frankreich Box aufklappen Box zuklappen Legende: imago images Nach Gareth Bale hat auch Frankreichs Rekordspieler seinen Rücktritt bekanntgegeben – wenngleich nur aus der Nationalmannschaft. Hugo Lloris wird nicht länger das Tor der «Equipe Tricolore» hüten. «Es ist nicht leicht, ich habe 14 Jahre lang dieses Trikot mit Stolz getragen», erklärte der 36-Jährige, der bei Tottenham unter Vertrag steht.

Bale hatte in seiner Karriere zunächst in England für den FC Southampton und dann mehrere Jahre für Tottenham Hotspur gespielt. 2013 wechselte er für 100 Millionen Euro zu Real Madrid und gewann mit den Königlichen 5 Mal die Champions League. In besonderer Erinnerung blieb dabei sein Fallrückzieher-Tor im Final 2018 gegen Liverpool.

Zuletzt spielte er, nachdem er leihweise erneut für Tottenham aufgelaufen war, in der Major League Soccer bei Los Angeles FC und holte die Meisterschaft.

Highlight an der EM

Mit Wales nahm er an 2 Europameisterschaften und an der WM in Katar teil. Bei der EM 2016 in Frankreich erreichte Wales angeführt von Bale den Halbfinal.

Zuletzt in Katar schied Bale mit seinem Team in der Gruppenphase aus, avancierte aber bei seinem 109. und vorletzten Länderspiel zum Rekordnationalspieler.