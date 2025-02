Ein Gigant am Abgrund: ManUnited so schlecht wie vor 50 Jahren

Platz 15 in der Premier League

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Müssen sich einmal mehr bei den eigenen Fans entschuldigen Die beiden United-Führungsspieler Harry Maguire und Bruno Fernandes. Keystone/AP Photo/Ian Walton

Was geht wohl Sir Alex Ferguson durch den Kopf, wenn er dieser Tage an «sein» Manchester United denkt. Mit 20 Titeln sind die «Red Devils» noch immer englischer Rekordmeister. Von den glorreichen Zeiten ist ManUnited derzeit aber so weit entfernt wie hierzulande GC, ebenfalls Rekordmeister.

Bedauernswerter Amorim

Am Sonntag beim 0:1 gegen Tottenham kassierte ManUnited die 12. (!) Liga-Niederlage im 25. Spiel. Eine derart desaströse Bilanz wies der MUFC zuletzt in der Saison 1973/74 aus – damals stieg der Klub ab. Dieses Szenario scheint aktuell unwahrscheinlich, die Lücke zu den Abstiegsrängen ist dann doch zu gross.

Als Sporting-Erfolgscoach Ruben Amorim Mitte November 2024 im Old Trafford übernahm, hoffte man bei United auf eine Trendwende. Doch diese blieb aus. Von bisher 14 Premier-League-Partien unter dem Portugiesen gingen 8 verloren (2 Remis).

Weltweit ist ManUnited gemäss dem englischen Wirtschaftsmagazin Forbes hinter Real Madrid der zweitwertvollste Klub. Die sportliche Realität sieht anders aus: Platz 15 in der Premier League.

Resultate