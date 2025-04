Kylian Mbappé fliegt in LaLiga nach einem Horror-Foul früh vom Platz. Sein Fauxpas kostet Real aber keine Punkte.

Legende: Verfrühter Abgang Kylian Mbappé kassiert gegen Alaves zurecht die rote Karte. Reuters/Vincent West

Es lief die 38. Minute, Real Madrid führte nach einem schönen Treffer von Eduardo Camavinga (34.) bei Alaves mit 1:0 und hatte das Geschehen weitestgehend im Griff. Doch dann folgte ein veritables Blackout von Kylian Mbappé.

Der französische Ausnahmekönner streckte seinen Gegenspieler Antonio Blanco mit gestrecktem Bein und mit grosser Wucht nieder. Zwar erhielt Mbappé vom Schiedsrichter zunächst nur Gelb, doch der VAR schaltete sich sofort ein. Lange musste der Unparteiische die Bilder nicht konsultieren, um zu seinem finalen Verdikt zu kommen: Glatt Rot.

Für Mbappé war es der erste Platzverweis im Real-Dress. Der gefoulte Blanco konnte glücklicherweise weiterspielen. Alaves schaffte es in der Folge nicht, die Partie in Überzahl auszugleichen. Nach 70 Minuten und einer roten Karte gegen Manu Sanchez nach einem groben Foul an Vinicius junior herrschte auf dem Feld wieder numerischer Gleichstand.

Real brachte den Mini-Vorsprung über die Zeit und hielt den Rückstand auf Leader Barcelona somit bei vier Punkten.

