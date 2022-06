Pole will diesen Sommer weg

Das Tauziehen um Robert Lewandowski ist schon seit längerem in vollem Gang. Während offenbar Barcelona bereit wäre, 33 Millionen Franken für den aktuellen Weltfussballer zu bezahlen, beharren die Bayern auf dem Vertrag, der den 33-Jährigen noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister bindet. Lewandowski selbst hatte sich bisher bei seinen öffentlichen Aussagen zum Thema noch in Zurückhaltung geübt. Diese hat er mittlerweile aber abgelegt.

«Transfer die beste Lösung»

«Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen», sagte der Stürmer am Montag bei einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft. Er hoffe, die Bayern würden ihn nicht «behalten, nur weil sie es können. Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung.»

Zuvor hatte Lewandowski bereits offen mit Barcelona kokettiert. «Spanien ist grossartig», schwärmte der Starspieler am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco. «Ich finde es einen wirklich guten Ort – nicht nur, um dort Urlaub zu machen.»