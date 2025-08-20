Alexander Isak bricht sein Schweigen und schiesst gegen seinen Arbeitgeber Newcastle. Dieser bleibt jedoch standhaft.

Legende: Alexander Isak hat sich nach der Meinung vieler Fussball-Fans mit seinem Verhalten ins Abseits manövriert. Keystone/AP/Jon Super

Seit Wochen pocht Alexander Isak auf einen Wechsel von Newcastle zu Liverpool – trotz bis 2028 laufendem Vertrag. Mit den «Reds» ist sich der Schwede längst einig, doch sein (Noch-)Arbeitgeber setzte sich bisher erfolgreich zur Wehr.

Verhärtete Fronten

Am Dienstag meldete sich Isak zu Wort: «Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren geht, kann die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden», so der 25-Jährige. Deshalb sei eine Veränderung «im besten Interesse aller, nicht nur in meinem eigenen».

Es dauerte nicht lange, ehe Newcastle auf Isaks Statement reagierte: Der Klub stellte klar, «dass Alex weiterhin unter Vertrag steht und dass kein Klubvertreter jemals zugesagt hat, dass Alex Newcastle in diesem Sommer verlassen kann». Die Wünsche der Spieler seien zwar wichtig. Es gelte aber primär, bei allen Entscheidungen stets die Interessen des Klubs zu berücksichtigen.

Auch aus Schweizer Sicht ist die weitere Entwicklung im Fall Isak durchaus interessant. Im Herbst stehen in der WM-Quali zwei Duelle mit Schweden an.

