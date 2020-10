Wegen positiven Corona-Tests durfte Napoli die Reise zum Topspiel in Turin nicht antreten – das Spiel wurden dennoch angesetzt.

Legende: Kuriose Szenen in Turin Das Topspiel zwischen Juventus und Napoli fand nicht statt imago images

Am Sonntag um 20:45 Uhr hätte in Turin das Topspiel der Serie A zwischen Juventus Turin und Napoli losgehen sollen. Juve twitterte sogar noch die Mannschaftsaufstellung und Fotos aus den Garderoben. Doch der Gast aus Neapel hatte wegen drei Corona-Fällen im Team die eigene Stadt nicht verlassen dürfen - was der Gegner natürlich wusste.

Am Samstag hatte das zuständige Gesundheitsamt einen Abflug des Teams von Gennaro Gattuso verhindert – dies erst im allerletzten Moment. Um den möglichen Forfait-Sieg nicht zu gefährden, bereitete sich Juventus demonstrativ auf die Partie vor. Die Napoli-Spieler mussten sich in Quarantäne begeben.

Die Serie A hatte beschlossen, dass Spiele verschoben werden können, wenn den Klubs weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Coronavirus-Fälle in einer Woche auftreten. Im vorliegenden Fall konnten die Funktionäre des SSC Napoli die Serie-A-Bosse nicht mit ihren Argumenten überzeugen.