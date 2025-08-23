Für Manchester City (ohne Manuel Akanji) und Sunderland (mit Granit Xhaka) setzt es am 2. Spieltag die erste Saison-Niederlage ab.

Legende: Viel Frust bei Erling Haaland und Manchester City. Imago/Shutterstock

Erster Dämpfer für Manchester City in der noch jungen Saison. Die «Skyblues» verloren am 2. Spieltag zuhause gegen Tottenham mit 0:2. Nachdem Pep Guardiolas Team in der ersten halben Stunde einige Chancen verzeichnet hatte, schlugen die «Spurs» 2 Mal eiskalt zu. Brennan Johnson nach einem Konter (35.) und Neuzugang Joao Palhinha nach einem krassen Bock vom neuen ManCity-Goalie James Trafford (45.+2) erzielten die Tore. Nicht im Aufgebot der «Citizens» stand Nati-Verteidiger Manuel Akanji, um den sich Transfergerüchte ranken.

Sunderland auswärts blass

Auch Aufsteiger Sunderland kassierte die erste Saisonniederlage. Nach dem souveränen Heimsieg gegen West Ham (3:0) zum Auftakt tauchten die «Black Cats» bei Burnley 0:2. Ein präziser Flachschuss des Iren Josh Cullen brachte Burnley unmittelbar nach der Pause in Front. Jaiden Anthony (88.) vollendete einen Konter der Hausherren zum Endstand. Von Sunderland kam offensiv wenig. Captain Granit Xhaka spielte durch.

