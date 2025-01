Dominante «Reds» kommen in Nottingham nicht über ein 1:1 hinaus. Auch ManCity und Chelsea spielen unentschieden.

Kein Sieger bei Liverpool vs. Nottingham – auch City mit Remis

Legende: Teilen sich die Punkte Morgan Gibbs-Whites Nottingham Forest und Trent Alexander-Arnolds Liverpool. Imago Images/Shutterstock

Arne Slot musste als Trainer 2024 nur eine Niederlage hinnehmen: Am 4. Premier-League-Spieltag unterlag Liverpool Nottingham Forest zuhause 0:1. Im Duell auf dem City Ground sinnten die «Reds» auf Revanche, doch diese glückte nicht vollends. Trotz 71 Prozent Ballbesitz und deutlichem Chancenplus kam Liverpool nicht über ein 1:1 hinaus.

Chris Wood hatte Nottingham in der 8. Minute nach einem Konter mit 1:0 in Führung gebracht. Es dauerte bis zur 67. Minute und der Einwechslung von Diogo Jota, bis Liverpool dank dessen erstem Ballkontakt nach einem Eckball zum Ausgleich kam. Dieser verlieh den «Reds» Flügel. Sie beendeten die Partie mit 7 Torschüssen und 23 Abschlussversuchen. Nur: Ein weiteres Tor wollte nicht gelingen.

Auch City und Chelsea mit Remis

Allgemein war es in der Premier League ein Tag der Unentschieden. Manchester City musste bei Brentford in der 92. Minute das 2:2 hinnehmen. Chelsea rettete durch Reece James beim 2:2 gegen Bournemouth in der 95. Minute noch einen Punkt. Die «Blues» blieben im 5. Ligaspiel ohne Sieg.

