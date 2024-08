Per E-Mail teilen

Legende: Eiskalt Erling Haaland lupft den Ball über West-Ham-Goalie Lukasz Fabianski zum 3:1. Reuters/John Sibley

Manchester City gewinnt am 3. Spieltag der Premier League dank dem zweiten Haaland-Hattrick in Serie bei West Ham mit 3:1.

Hürzelers Brighton ringt Titel-Mitfavorit Arsenal ein Unentschieden ab.

3 Spiele, 7 Tore: Erling Haaland präsentiert sich in der Frühphase der Saison in einer fast schon übermenschlichen Form. Wie bereits in der Vorwoche zuhause gegen Aufsteiger Ipswich gelang dem Norweger nun auch beim Gastspiel von Manchester City bei West Ham ein Hattrick.

Ein Vollstrecker durch und durch

Schon in der 10. Minute nahmen die Haaland-Festspiele in London ihren Lauf. Nach einem Ballverlust von Lucas Paqueta im Spielaufbau lancierte Bernardo Silva den Torgaranten mustergültig, dieser liess sich nicht zweimal bitten und schob eiskalt zum 1:0 ein. West Hams Reaktion liess nicht lange auf sich warten, in der 19. Minute lenkte Ruben Dias eine Hereingabe von Jarrod Bowen ins eigene Gehäuse.

Nach einer halben Stunde folgte jedoch Haalands zweiter Streich. Der 24-Jährige vollendete eine schöne City-Passkombination mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte. In der Schlussphase machte Haaland seinen Hattrick nach einem Konter perfekt (83.).

Manuel Akanji stand bei den «Citizens», die nach drei Runden mit dem Punktemaximum dastehen, einmal mehr in der Startelf. Kurz vor Schluss wurde der Schweizer Internationale verwarnt.

Brighton profitiert von Rice-Platzverweis

Anders als Titelverteidiger ManCity hat der wohl grösste Widersacher der Guardiola-Equipe keine weisse Weste mehr. Arsenal kam zuhause gegen Brighton nicht über ein 1:1 hinaus. Hauptverantwortlich dafür war ein umstrittener Platzverweis gegen Declan Rice früh in der 2. Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt führte Arsenal dank einem Treffer von Kai Havertz (38.) mit 1:0.

Brighton wusste die Überzahl auszunutzen und kam nach einer knappen Stunde zum Ausgleich durch Joao Pedro. Trotz weiteren Chancen auf beiden Seiten blieb es letztlich beim 1:1. Damit bleibt Brighton mit Trainer Fabian Hürzeler ungeschlagen.