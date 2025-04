Liverpools 2:3 bei Fulham ist die 2. Niederlage der «Reds» in der Premier League. Southampton steht als Absteiger fest.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Das 2. von 3 Gegentoren Für Caoimhin Kelleher (in gelb) an einem gebrauchten Nachmittag bei Fulham (hier das 2:1 durch Alex Iwobi). Keystone/Kin Cheung

Englands designierter Meister Liverpool bezieht in der Premier League die zweite Niederlage der Saison. Der Leader unterliegt in der 31. Runde beim FC Fulham 2:3. In der 14. Minute schien das Spiel den erwarteten Verlauf zu nehmen, als Alexis MacAlister zum 1:0 für die «Reds» traf.

Doch dann musste Caoimhin Kelleher, der seit Mitte März wieder den verletzten Stammgoalie Alisson Becker vertritt, noch in der ersten Halbzeit dreimal hinter sich greifen. Luis Diaz konnte 20 Minuten vor Schluss nur noch zum 2:3 verkürzen. Die Niederlage ist für Liverpool verschmerzbar. Arsenal, das sich am Samstag bei Everton mit einem 1:1 begnügen musste, liegt als erster Verfolger elf Punkte zurück.

Premier-League-Rekord der unrühmlichen Sorte

Am anderen Ende der Tabelle steht Southampton als erster und frühester Absteiger aus der Premier League fest. Das abgeschlagene Schlusslicht bezog beim 1:3 bei Tottenham die 25. Niederlage im 31. Spiel. Sieben Runden vor Schluss stand in der Premier League noch nie schon ein Absteiger fest.

Premier League