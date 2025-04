Legende: Meldet sich zurück aus der Verletzungspause Manuel Akanji, hier im Bild mit Siegtorschütze Nico O'Reilly (rechts) und Ruben Dias. Getty Images/James Gill

Manchester City scheint sich zum Ende einer turbulenten Saison hin zu stabilisieren. Die «Citizens» setzten sich in der 33. Runde der Premier League bei Everton 2:0 durch und holten wichtige 3 Punkte im Kampf um einen Top-5-Platz, der gleichbedeutend mit dem Champions-League-Ticket ist.

Akanji ist zurück

Das Guardiola-Team rannte im Goodison Park lange erfolglos an, ehe Nico O'Reilly ManCity in der 84. Minute mit dem 1:0 erlöste. Mateo Kovacic machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Der Schweizer Internationale Manuel Akanji wurde in der 88. Minute eingewechselt und gab sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause.

Schär-Treffer genügt Newcastle nicht

ManCity übernachtet dank dem Sieg auf dem 4. Platz. Weil Newcastle am Abend bei Aston Villa 1:4 verlor, beträgt der Rückstand der «Citizens» auf die drittplatzierten «Magpies» nur noch 1 Punkt. Die «Villains» ihrerseits liegen wiederum nur 1 Zähler hinter ManCity.

Für das einzige Newcastle-Highlight sorgte am Samstag Fabian Schär. Dem ehemalige Nati-Spieler gelang in der 1. Halbzeit per Kopf das 1:1. Aston Villa drehte nach der Pause aber auf und zog mit 3 Treffern innert 11 Minuten davon.

