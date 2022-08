Legende: Erzielte 2 Tore, lieferte 3 Vorlagen Roberto Firmino. imago images/Colorsport

Mit nur 2 Punkten aus 3 Spielen stand Liverpool in der Kritik und unter Zugzwang. Die Antwort der «Reds»: Sie deklassierten in der 4. Runde der Premier League Bournemouth mit 9:0. Deutlicher gewann in der höchsten englischen Liga seit den 1920er-Jahren keine Mannschaft. 6 verschiedene Liverpool-Spieler reihten sich in die Liste der Torschützen ein. Roberto Firmino fiel mit 2 Toren und 3 Vorlagen auf, Angreifer Mohamed Salah schaffte das Kunststück, an keinem Tor beteiligt zu sein.

Haaland brilliert

Manchester City verhinderte die erste Niederlage dank Erling Haaland. Der von Dortmund gekommene Norweger war mit 3 Toren vom 1:2 zum 4:2-Endstand hauptverantwortlich dafür, dass der Meister daheim gegen Crystal Palace nach 0:2-Pausenrückstand noch gewann.

Auch Manchester United findet langsam in die Saison und gewinnt bei Southampton 1:0. Bruno Fernandes erzielte den einzigen Treffer (55. Minute). Cristiano Ronaldo und Harry Maguire figurierten erneut nicht in der Startelf von Trainer Erik ten Hag.

Xhaka weiter an der Tabellenspitze

Leader bleibt auch nach der vierten Runde das makellose Arsenal von Granit Xhaka. Die «Gunners» gewannen das Londoner Derby gegen Fulham mit dem in der Schlussphase eingewechselten Kevin Mbabu mit 2:1. Martin Odegaard (64.) und Gabriel (86.), der das 0:1 verschuldet hatte, sorgten für die Wende.