Legende: Erster Gratulant Nati-Verteidiger Manuel Akanji, der durchspielte, und Erling Haaland. Keystone/EPA/PETER POWELL

Der 3. Hattrick in Serie von Erling Haaland in der Premier League lag in der Luft, doch dieses Kunststück blieb der norwegischen Tormaschine verwehrt. In der 81. Minute verhinderte der Pfosten den erneuten Dreierpack des ManCity-Stürmers.

Nur City mit 12 von 12

Dennoch war es ein erfolgreicher Nachmittag für die «Skyblues». Obschon der Meister zuhause gegen Brentford bereits nach 22 Sekunden in Rückstand geriet, behielt ManCity dank dem Haaland-Doppelpack (19./32.) mit 2:1 die Oberhand. Der 24-Jährige steht somit nach 4 Partien bereits bei 9 Treffern. Weil Liverpool zeitgleich mit 0:1 gegen Nottingham Forest unterlag, grüsst ManCity nun als einziges Team mit dem Punktemaximum von der Spitze.

Aston Villa mit grosser Wende

Dank des 3. Siegs im 4. Spiel zog Aston Villa in der Tabelle mit Liverpool gleich. Der erste Gegner von YB in der Champions League geriet zuhause gegen Everton mit 0:2 in Rücklage, ehe die «Villains» gewaltig aufdrehten. Ollie Watkins mit einem Doppelpack (36./58.) und Jhon Duran (76.) mit einem Traumtor machten die Wende perfekt.