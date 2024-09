Per E-Mail teilen

Legende: Stehen sinnbildlich für Chelseas Aufschwung in dieser Saison Cole Palmer (links) und Nicolas Jackson schossen Chelsea vorübergehend auf Rang 4. imago images/Action Plus

Liverpool reagierte zu Hause gegen Bournemouth auf den 0:1-Patzer am selben Ort gegen Nottingham vergangene Woche und gewann souverän 3:0. Damit grüsst die Mannschaft von Arne Slot, zumindest für eine Nacht, von der Tabellenspitze. Nach einem Doppelschlag durch Luis Diaz (26./28.) und Darwin Nunez’ Schlenzer (37.) war die Partie bereits vor der Pause entschieden.

Ebenfalls früh für klare Verhältnisse sorgte Chelsea im London-Derby bei West Ham. Nicolas Jackson war dabei der Mann des Spiels. Zwei Treffer erzielte er selbst (4./18.), das 3:0 durch Palmer kurz nach der Pause legte er auf.

Newcastle patzt – Aston Villa erneut mit erfolgreicher Wende

Fabian Schär und Newcastle gingen bei Fulham erstmals in dieser Premier-League-Saison leer aus. 1:3 lautete das Verdikt am Ende für die Nordengländer. Aston Villa feierte zu Hause beim 3:1 gegen Wolverhampton den 3. Sieg innert einer Woche. Vergangenes Wochenende hatte Gegner Everton mit 2:0 in Führung gelegen, heuer galt es für das Team von Unai Emery eine 0:1-Hypothek wettzumachen.

08:40 Video Archiv: Aston Villa schlägt die Young Boys auswärts mit 3:0 Aus Sport-Clip vom 17.09.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 40 Sekunden.