Die «Eagles» fügen dem Leader die 1. Niederlage der Saison zu. Manchester City profitiert vom Ausrutscher der «Reds».

Legende: Trifft in der 97. Minute zum Sieg Eddie Nketiah (l.). Reuters/Action Images

Als Federico Chiesa in der 87. Minute bei Crystal Palace den Ausgleich für Liverpool erzielte, rechneten wohl nicht wenige Fans in London mit dem Schlimmsten. Der makellos in den Selhurst Park gereiste Leader hatte nämlich schon dreimal in dieser Saison spät noch das Siegtor erzielt.

Am 6. Spieltag kam es jedoch anders. In der 97. Minute schafften es die «Reds» nicht, den Ball aus dem eigenen Sechzehner zu klären. Die Kugel sprang zu Eddie Nketiah, der zum 2:1 für Crystal Palace einnetzte. Wenig später war das Spiel beendet. Die «Eagles» feierten gegen Liverpool damit einen nicht unverdienten Sieg.

ManCity profitiert

Profiteur von Liverpools Ausrutscher ist unter anderen Manchester City. Die «Skyblues» fertigten Aufsteiger Burnley gleich mit 5:1 ab. Maxime Estève avancierte mit zwei Eigentoren zum Unglücksraben, Erling Haaland traf kurz vor Schluss doppelt.

Derweil erlitt Citys Stadtrivale ManUnited eine weitere bittere Niederlage. Nach dem Sieg gegen Chelsea vor Wochenfrist unterlagen die «Red Devils» Brentford auswärts mit 1:3.

Resultate



