Die «Eagles» fügen dem Leader die 1. Niederlage der Saison zu. Granit Xhaka feiert mit Sunderlag einen Sieg.

Legende: Trifft in der 97. Minute zum Sieg Eddie Nketiah (l.). Reuters/Action Images

Als Federico Chiesa in der 87. Minute bei Crystal Palace den Ausgleich für Liverpool erzielte, rechneten wohl nicht wenige Fans in London mit dem Schlimmsten. Der makellos in den Selhurst Park gereiste Leader hatte nämlich schon dreimal in dieser Saison spät noch das Siegtor erzielt.

Am 6. Spieltag kam es jedoch anders. In der 97. Minute schafften es die «Reds» nicht, den Ball aus dem eigenen Sechzehner zu klären. Die Kugel sprang zu Eddie Nketiah, der zum 2:1 für Crystal Palace einnetzte. Wenig später war das Spiel zu Ende. Die «Eagles» feierten gegen Liverpool einen nicht unverdienten Sieg.

Sunderland überrascht weiter

Profiteur von Liverpools Ausrutscher ist nicht zuletzt Granit Xhakas Sunderland. Das Geburtstagskind lieferte den Assist beim 1:0-Sieg in Nottingham. Damit springt der Aufsteiger zumindest über Nacht auf den 3. Tabellenrang.

Legende: Feiert mit Torschütze Alderete Geburtstagskind Granit Xhaka. Reuters/Action Images

Auch Manchester City rückte wieder näher an Liverpool heran. Die «Skyblues» fertigten Burnley mit 5:1 ab. Maxime Estève avancierte mit zwei Eigentoren zum Unglücksraben, Erling Haaland traf kurz vor Schluss doppelt.

Resultate



