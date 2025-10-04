Leeds verliert erstmals seit über einem Jahr zuhause. Arsenal profitiert von Liverpools Niederlage bei Chelsea.

Legende: Stand am zweiten Pfosten goldrichtig Noah Okafor. Reuters/Chris Radburn

Leeds United hat am 7. Spieltag der Premier League zuhause gegen Tottenham trotz Feldüberlegenheit eine 1:2-Niederlage einstecken müssen. Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor traf mit einem Abstauber zwar zum 1:1 (34.). Mohammed Kudus sorgte in der 57. Minute aber für einen schmeichelhaften «Spurs»-Sieg. Für Leeds war es die 1. Heimniederlage in der Liga seit September 2024.

An der Spitze gab es einen Leaderwechsel. Arsenal besiegte West Ham United dank Toren von Declan Rice (38.) und Bukayo Saka (67./P.) verdient mit 2:0 und verdrängte Liverpool vom Thron. Die «Reds» verloren bei Chelsea zum zweiten Mal in Folge. Wie schon vor einer Woche fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. Estevao stellte in der 96. Minute auf 2:1 für die «Blues».

Ein seltenes Erfolgserlebnis gab es für Manchester United. Der kriselnde Rekordmeister fertigte den bislang überraschenden Aufsteiger Sunderland (mit Granit Xhaka) im Old Trafford mit 2:0 ab. Mason Mount (8.) und Neuzugang Benjamin Sesko (31.) stellten die Weichen schon in der 1. Halbzeit auf Sieg.

