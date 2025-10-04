Legende: Stand am zweiten Pfosten goldrichtig Noah Okafor. Reuters/Chris Radburn

Leeds (1:2 gegen Tottenham) verliert trotz einem Tor von Noah Okafor erstmals seit über einem Jahr zuhause.

Arsenal (2:0 gegen West Ham) und Manchester United (2:0 gegen Sunderland) feiern Heimsiege.

Leeds United hat am 7. Spieltag der Premier League zuhause gegen Tottenham trotz deutlicher Feldüberlegenheit eine 1:2-Niederlage einstecken müssen. Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor traf mit einem Abstauber zwar zum 1:1 (34.). Mohammed Kudus sorgte in der 57. Minute aber für einen schmeichelhaften «Spurs»-Sieg. Für Leeds war es die 1. Heimniederlage in der Liga seit dem 14. September 2024.

In den anderen Spielen vom Samstagnachmittag holten sich Arsenal und Manchester United je 3 Punkte. Für die «Gunners» zeichneten Declan Rice mit einem Abstauber (38.) und Bukayo Saka vom Punkt (67.) beim 2:0 gegen West Ham verantwortlich. Dank dem Dreier übernehmen die Nordlondoner mindestens für ein paar Stunden die Tabellenführung von Liverpool.

Manchester United fertigte den bislang überraschenden Aufsteiger Sunderland im Old Trafford ebenfalls mit 2:0 ab. Mason Mount (8.) und Neuzugang Benjamin Sesko (31.) stellten die Weichen schon in der 1. Halbzeit auf Sieg.

Resultate