Weil Manchester City nur 1:1 gegen Everton spielt, führt das siegreiche Arsenal (4:2 in Brighton) die Tabelle neu mit 7 Punkten Vorsprung an.

Legende: Jubel bei den «Gunners» Granit Xhaka (Zweiter von rechts) und seine Teamkollegen feiern. imago images/Colorsport

Meister Manchester City hat in der Premier League zum Jahresabschluss überraschend einen Rückschlag kassiert. Das Team mit Manuel Akanji in der Startelf musste sich gegen Everton mit einem 1:1 begnügen. Erling Haaland (24.) brachte ManCity mit seinem 21. Tor im 15. Premier-League-Spiel in Führung, doch Demarai Gray (64.) glich per sehenswertem Schlenzer aus.

Arsenal schlug aus diesem Patzer wenig später Profit. Der Leader mit Granit Xhaka siegte in Brighton 4:2 und baute seinen Vorsprung auf die «Skyblues» auf 7 Punkte aus.

Rashford bringt Sieg

Der Tabellen-3. Newcastle kam mit Fabian Schär wie ManCity nicht über ein Remis hinaus und spielte zuhause gegen Leeds 0:0.

Manchester United setzte dagegen seinen Aufwärtstrend fort: Das Team gewann bei Kellerkind Wolverhampton Wanderers 1:0 und feierte erstmals seit anderthalb Jahren 5 Siege in Serie. Edeljoker Marcus Rashford erzielte in der 76. Minute das Siegtor. Ehe der Ball rollte, hallte in Gedenken an Fussball-Legende Pelé lauter Applaus von den Rängen in den Stadien.

01:15 Video In Englands Stadien wird Pelé mit Applaus gewürdigt Aus Sport-Clip vom 31.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.