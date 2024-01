Der Ägypter erzielt beim 4:2 der «Reds» 2 Tore und steigt damit in einen elitären Zirkel auf.

Premier League am 1. Januar

Legende: Hat gut lachen Mohamed Salah. imago images/Shutterstock

Mohamed Salah hat beim 4:2 von Tabellenführer Liverpool über Newcastle Premier-League-Geschichte geschrieben. Der Ägypter verschoss zwar vor der Pause einen Elfmeter, traf in der 2. Halbzeit aber noch doppelt und steht damit bei 151 Liga-Toren für die «Reds».

Diese Marke hatten zuvor mit Thierry Henry, Wayne Rooney, Sergio Agüero und Harry Kane erst 4 Spieler für ihre jeweiligen Klubs erreicht.

Newcastle in Negativspirale

Das Spiel an der Anfield Road war insbesondere nach dem Pausentee abwechslungsreich. Nachdem Liverpool durch Curtis Jones und Cody Gakpo innert 4 Minuten mit 3:1 in Führung gegangen war, konnte Newcastle noch einmal verkürzen. Salahs 2. Tor in der 86. Minute erstickte die Hoffnungen der «Magpies» aber im Keim.

Für das in der Tabelle auf Platz 8 abgerutschte und von zahlreichen Verletzungen gebeutelte Newcastle war es die 7. Niederlage in den letzten 8 Pflichtspielen.