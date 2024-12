Manchester City kommt in der Premier League am Boxing Day zuhause gegen Everton nicht über ein 1:1 hinaus.

Legende: Kommen nicht aus dem Sumpf heraus Erling Haaland und seine Mitspieler von Manchester City. Imago Images/Mark Cosgrove

So vielversprechend sich der Start präsentierte, so ernüchternd war das Ende: Manchester City bringt weiter kein Bein vor das andere. Gegen Everton legten die «Citizens» gut los und gingen in der 14. Minute durch Bernardo Silva in Führung.

Im Anschluss vergab der Torschütze zum 1:0 die grosse Chance auf das 2:0, kurz darauf klingelte es auf der Gegenseite. Iliman Ndiaye nutzte in der 36. Minute die ihm gewährten Freiheiten im Sechzehner und traf sehenswert zum Ausgleich.

Wenn auch noch Haaland patzt ...

Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch ManCity, ohne dabei aber grosse Gefahr auszustrahlen. Dennoch bot sich dem Guardiola-Team in der 53. Minute die grosse Chance auf den erneuten Führungstreffer. Nach einem Foul an Savinho im Sechzehner gab es Elfmeter. Erling Haaland nahm Anlauf ... und scheiterte an Jordan Pickford.

Von diesem Nackenschlag erholte sich der amtierende Meister nicht mehr. Die Statistik lässt einem fast ratlos zurück: Von den letzten 10 Premier-League-Partien hat ManCity gerade einmal 2 gewonnen. Dazu kamen 2 Unentschieden und 6 Niederlagen.

Resultate