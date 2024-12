Legende: Erzielt das 2:1 für Liverpool Curtis Jones. Imago Images/David Rawcliffe

Chelsea musste im Titelrennen in der Premier League am Boxing Day eine bittere Niederlage einstecken. Die zweitplatzierten «Blues» unterlagen in der 18. Runde Fulham mit 1:2. Und das, obwohl sie bis zur 82. Minute in Führung gelegen hatten. Cole Palmer hatte die Blues in der 16. Minute nach einer Einzelleistung in Führung gebracht.

Doch die Gäste gaben nicht auf – und kamen durch Harry Wilson in der Schlussphase tatsächlich noch zum Ausgleich. Als sich in der Nachspielzeit beide Mannschaften wohl schon fast mit dem Remis abgefunden hatten, lancierte Fulham einen letzten Konter, den Rodrigo Muniz in der 95. Minute vollendete.

Diesen Ausrutscher wusste Liverpool später am Donnerstagabend auszunutzen. Gegen Leicester gewannen die «Reds», nachdem sie in der 6. Minute in Rückstand geraten waren, letztlich souverän mit 3:1. Cody Gakpo glich kurz vor Ende der 1. Halbzeit aus. Nach dem Seitenwechsel war es dann Curtis Jones (49.), der Liverpool zunächst in Führung brachte. Mohamed Salah machte mit dem 3:1 in der 82. Minute den Deckel drauf.

Damit baute Liverpool den Vorsprung auf Chelsea an der Spitze der Premier League auf 7 Punkte aus. Das Team von Trainer Arne Slot hat zudem ein Spiel weniger absolviert als jenes von Enzo Maresca.

Nottingham profitiert, City wieder ohne Sieg

Auch Nottingham Forest konnte von der Chelsea-Pleite profitieren: Die Mannschaft von Coach Nuno Espirito Santos feierte gegen Tottenham den 4. Sieg in Folge in der Premier League – und rückte bis auf einen Punkt an die «Blues» auf dem 2. Platz heran. Newcastle (mit Fabian Schär) konnte sich ebenfalls über einen Sieg freuen. Die «Magpies» bezwangen Aston Villa gleich mit 3:0.

Manchester City wollte gegen Everton zum ersehnten Befreiungsschlag ansetzen, blieb aber einmal mehr ohne Sieg. Das frühe 1:0 durch Bernardo Silva glich Iliman Ndiaye in der 36. Minute aus. Und weil Erling Haaland in der 53. Minute vom Punkt an Jordan Pickford scheiterte, blieb es bis zum Schluss beim 1:1.

Die Statistik der «Citizens» lässt einen inzwischen fast ratlos zurück: Von den letzten 10 Premier-League-Partien hat ManCity gerade einmal 2 gewonnen. Dazu kamen 2 Unentschieden und 6 Niederlagen.

Resultate