Legende: Knapp daneben Liverpools Joel Gomez zirkelt den Ball am Tor vorbei. imago images/Peter Byrne

Arsenal hat im Topspiel der 18. Runde in der Premier League die Tabellenführung behauptet. Die «Gunners» erkämpften sich auswärts gegen Liverpool ein 1:1 und liegen einen Punkt vor dem Verfolgerduo Liverpool/Aston Villa. Gabriel Jesus brachte die Gäste schon nach 4 Minuten per Kopf in Führung, Mohamed Salah glich für die «Reds» in der 29. Minute nach einem schönen Dribbling mit einem satten Schuss in die kurze Ecke aus.

Nächster Rückschlag für ManUnited

Manchester United hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Rekordmeister unterlag bei West Ham United 0:2 und verliert nach dem 4. Pflichtspiel in Folge ohne eigenen Treffer die Champions-League-Plätze immer weiter aus den Augen. Jarrod Bowen (72.) und Mohammed Kudus (78.) trafen für den Conference-League-Sieger, der Manchester in der Tabelle überholte.

Eine Niederlage setzte es auch für Fabian Schär mit Newcastle ab. Die «Magpies» unterlagen Aufsteiger Luton 0:1. Zeki Amdouni (bis 80. Minute) siegte mit Burnley bei Fulham 2:0 und feierte den 3. Saisonsieg.