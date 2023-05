Am 36. Spieltag der Premier League feiert Manchester United einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Southampton muss sich aus der Premier League verabschieden.

Premier League am Samstag

Legende: Brachte sein Team in Führung Anthony Martial. Keystone/AP Photo/Jon Super

Dank eines 2:0-Siegs über Wolverhampton liegt Manchester United nun mit 4 Punkten Vorsprung auf Liverpool auf dem 4. Rang. Anthony Martial brachte Manchester in der 32. Minute in Führung, in der Nachspielzeit traf der 18-jährige Alejandro Garnacho zum 2:0. Neu punktgleich mit ManUnited belegt Newcastle weiterhin den 3. Platz. Beim 2:2 auswärts gegen Leeds United musste das Team des Schweizer Verteidigers Fabian Schär einen Rückschlag einstecken.

Am anderen Ende der Tabelle holte Nottingham Forest bei Chelsea ein 2:2-Unentschieden und damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Sowohl Denis Zakaria bei den Londonern als auch Remo Freuler bei Nottingham kamen auf keine Einsatzminuten.

Southampton steigt ab

Aus der Premier League verabschieden muss sich derweil der FC Southampton. Die Südengländer unterlagen Fulham mit 0:2 und liegen damit zwei Spieltage vor Schluss neu 8 Punkte hinter dem rettenden Ufer.