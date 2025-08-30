Aufsteiger Sunderland schafft am 3. Spieltag der Premier League gegen Brentford die späte Wende – auch dank Granit Xhaka.

Legende: Erlebte auch im 2. Heimspiel grosse Emotionen Granit Xhaka. Lee Smith

3 Spiele, 6 Punkte: Diesen Saisonstart hätte Sunderland vor dem Premier-League-Start sofort unterschrieben. Der Aufsteiger entschied am Samstag auch sein 2. Heimspiel für sich – gegen Brentford gewannen die «Black Cats» mit 2:1.

Alle Treffer fielen in einer turbulenten Schlussphase. Nach dem 0:1 in der 77. Minute glich Enzo Le Fee per Elfmeter für Sunderland aus (82.). Tief in der Nachspielzeit veredelte Wilson Isidor eine schöne Hereingabe von Granit Xhaka zum Siegtor (96.). Für den Nati-Captain war es die erste direkte Torbeteiligung seit seiner Rückkehr nach England.

Fernandes rettet ManUnited spät

Das kriselnde Manchester United, das sich unter der Woche im Ligacup beim Viertligisten Grimsby Town bis auf die Knochen blamiert hatte, feierte in extremis den 1. Saisonsieg.

Gegen Aufsteiger Burnley schoss Bruno Fernandes die «Red Devils» in der 97. Minute vom Elfmeterpunkt zum 3:2-Sieg. Vorausgegangen war der Aktion ein äusserst strittiges Foul an Amad Diallo an der seitlichen Strafraumgrenze.

Resultate