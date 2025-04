Premier League am Sonntag

Legende: Erst unglücklich, dann entscheidend Liverpool-Captain Virgil van Dijk stand in den Schlussminuten im Fokus. Keystone/Ian Hodgson

Trotz einem unglücklichen Missverständnis, bei welchem Virgil van Dijk und Kollegen Andy Robertson ein Eigentor fabrizierten, holte Liverpool drei Punkte gegen West Ham. Van Dijk war per Kopf für den 2:1-Siegtreffer verantwortlich.

Der Leader aus Liverpool war bereits in der 18. Minute durch Luis Diaz (nach genialer Vorarbeit von Mohamed Salah) in Führung gegangen. Dank dem Dreier liegt Liverpool neu 13 Punkte vor dem ersten Verfolger Arsenal, der am Samstag gegen Brentford nur 1:1 gespielt hatte.

Auch Fabian Schär feierte mit Newcastle einen Sieg. Dank einer starken zweiten Halbzeit mit drei Toren zwischen der 49. und 77. Minute gewannen die «Magpies» gegen Manchester United 4:1. Der Schweizer Innenverteidiger spielte durch.

Sancho rettet Chelsea

Das noch um die Champions-League-Plätze kämpfende Chelsea ergatterte sich zu Hause gegen Aufsteiger Ipswich Town beim 2:2 spät einen Punkt. Dank eines Eigentors von Axel Tuanzebe (46.) und einem Treffer von Joker Jadon Sancho (79.) reagierten die «Blues» auf einen frühen 0:2-Rückstand.

