Aston Villa verliert erstmals seit der 2. Runde wieder in der Liga. Tottenham feiert am 10. Spieltag einen 4:1-Sieg.

Legende: Jubeln über die Führung in der 2. Halbzeit Die Spieler von Tottenham. Imago Images/Pro Sports Images

In der Halbzeitpause war die Welt von Aston Villa noch in Ordnung. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery führte in Tottenham dank eines Treffers von Morgan Rogers mit 1:0 und steuerte auf den nächsten Sieg und den Vorstoss auf den 3. Platz in der Premier League zu.

Doch die «Spurs» hatten andere Pläne – und drehten die Partie nach dem Seitenwechsel. Nur rund 4 Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Brennan Johnson für den Ausgleich, ehe Stürmer Dominic Solanke das Spiel mit 2 Treffern in der 75. und 79. Minute entschied. Die Gäste konnten in der Schlussphase nicht mehr reagieren, im Gegenteil: James Maddison sorgte mit dem 4:1, einem sehenswerten Freistosstor, in der 97. Minute für den Schlusspunkt.

Durch die 1:4-Niederlage ging für Aston Villa eine lange Serie der Ungeschlagenheit zu Ende. Die «Villans» hatten seit der 2. Runde nicht mehr verloren.