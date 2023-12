Ausgerechnet Manchester United macht Erzrivale Liverpool zum alleinigen Leader in der Premier League.

Legende: Eins, zwei Manchester Uniteds Alejandro Garnacho trifft binnen 12 Minuten doppelt. Imago/Sportimage

Nach etlichen Enttäuschungen im bisherigen Saisonverlauf hat Manchester United seinen Fans wieder einmal grosse Freude bereitet. Das Team von «Schleudersitz-Coach» Erik ten Hag bezwang in der Premier League den Tabellen-3. Aston Villa trotz 0:2-Halbzeit-Rückstand und stiess in der Premier League auf Rang 6 vor.

Alejandro Garnacho glich die Partie im Old Trafford binnen 12 Minuten aus (59./71.), Rasmus Höjlund schoss die «Red Devils» zum Sieg (82.). John McGinn und Leander Dendoncker hatten Aston Villa in der 1. Hälfte mit zwei Längen in Front geschossen.

Liverpool siegt bei Burnley

Profiteur des United-Siegs ist Liverpool, das nun zumindest bis Donnerstag alleiniger Leader ist. Das Klopp-Team schlug Burnley (mit Zeki Amdouni) auswärts verdient mit 2:0. Zwei weitere vermeintliche Tore wurden den «Reds» vom VAR aberkannt.

01:12 Video Klopp: «42 Punkte sind wirklich erfreulich» (engl.) Aus Sport-Clip vom 26.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Geschlagen wurde mit Fabian Schär ein weiterer Schweizer: Newcastle United verlor zuhause gegen das abstiegsbedrohte Nottingham Forest nach 1:0-Führung noch mit 1:3. Alle Tore für die Gäste erzielte Ex-Newcastle-Akteur Chris Wood.

Legende: Unzufrieden Fabian Schär schubst die jubelnden Forest-Akteure Chris Wood (Nr. 11) und Morgan Gibbs-White weg. Imago/News Images