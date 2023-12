Manchester City ist mit etwas Glück in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Guardiola-Team besiegte Everton auswärts 3:1.

Legende: Ebnete mit seinem Tor zum 1:1 den Weg zur Wende Phil Foden (2. von rechts). Keystone/AP/Jon Super

Beim Sieg im Goodison Park fiel das 2:1 in der 64. Minute durch einen umstrittenen Handspenalty. Evertons Amadou Onana hatte den Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekommen. Julian Alvarez vollstreckte. Kurz vor Schluss erhöhte Bernardo Silva nach einem Fehler von Goalie Jordan Pickford per Heber noch auf 3:1.

Nach der ersten Halbzeit hatte dem Klub-Weltmeister ein weiterer Rückschlag in der heimischen Meisterschaft gedroht. Everton hatte durch Jack Harrison 1:0 geführt. Kurz nach der Pause glich Phil Foden aus.

Nati-Verteidiger Manuel Akanji spielte beim Titelverteidiger, der von den letzten sieben Partien der Premier League nur zwei gewonnen hat und derzeit nur den 4. Platz belegt, über die volle Spielzeit.

Chelsea mit Last-Minute-Sieg

Einen Arbeitssieg feierte auch der FC Chelsea. Die Londoner besiegten Crystal Palace dank der Treffer von Mychajlo Mudryk (13.) und Noni Madueke (89./Elfmeter) mit 2:1.