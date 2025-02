Gut 130 Jahre nach der Premiere steigt am Mittwoch das letzte Liverpooler Stadtderby im «Goodison Park» des FC Everton.

Legende: «Blau» gegen «Rot» – zum letzten Mal im alten Stadion Setzt sich Evertons Jarrad Branthwaite erneut gegen Liverpools Virgil van Dijk durch (wie hier im April 2024)? Imago/Propaganda Photo

Der Liverpooler Premier-League-Klub Everton wird per Ende Saison sein traditionsreiches Stadion «Goodison Park» verlassen und seine neue Heimstätte in den Bramley-Moore Docks beziehen. Zum letzten Mal kommt es am Mittwoch zum Derby gegen den Stadtrivalen Liverpool – die Emotionen bei den Fans beider Seiten dürften gross sein.

Der «Goodison Park» befindet sich im Norden der Stadt, praktisch in Sichtweite zu Liverpools «Anfield Road». Zum letzten Mal werden die Gästefans mit einem kurzen Spaziergang durch den Stanley Park das Stadion des Stadtrivalen erreichen können. Künftig werden sie den Bus nehmen müssen.

«Wir wollen ein grosses Spektakel bieten und hoffentlich einen guten Match spielen», kündigt Everton-Coach David Moyes vor der Partie an. Liverpool-Trainer Arne Slot erwartet eine «fantastische Atmosphäre» – und angesichts des motivierten Gegners ein schwieriges Spiel.

Das erste von bisher 119 Derbys im «Goodison Park» hatte am 13. Oktober 1894 stattgefunden. Everton gewann das Spiel mit 3:0.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Der Goodison Park Das Stadion des FC Everton. Imago/News Images

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Der Everton Park Hier soll Everton ab diesem Sommer spielen. Imago/Sports Press Photo

