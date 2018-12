«Reds» gegen «Red Devils»: Englands Fussballwelt blickt am Sonntagabend auf das Duell der beiden Erzrivalen.

Wollen auch am Sonntag jubeln

Seit dreieinhalb Jahren hat Liverpool in Liga-Heimspielen gegen Manchester United kein Tor mehr erzielt. Durchbrechen Mohamed Salah, Sadio Mané und Co. am Sonntag diese schwarze Serie? Die Gelegenheit wäre günstig: Manchester United schwächelt und liegt derzeit 16 Punkte hinter dem Leader.

Zitate und Fakten:

Manchester-Coach José Mourinho: «Wir haben Zweifel bezüglich Aufstellung, Taktik, Philosophie. Aber wir gehen mit einem fähigen Team nach Liverpool und kämpfen für den Sieg.»

Verletzte: Bei Liverpool fehlen die Verteidiger Matip, Gomez und Alexander-Arnold. Die United muss auf Rojo, Lindelöf und Sanchez verzichten.

Head-to-Head: Manchester United führt mit 68:55 Siegen in der Premier League. Seit 2014 hat Liverpool einzig ein Europa-League-Spiel gewonnen.

Die Stichelei:

Titel sind wichtig.

(Unter Klopp verlor Liverpool drei Finals und war in der Liga nie besser als 4.)